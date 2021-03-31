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Ameliyatta fenalaşıp, hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Ameliyatta fenalaşıp, hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)İSTANBUL Beşiktaş´ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Vedat Tuğrul (30) memleketi Muş´ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Abdulsamet Sağlam, oğlunun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu ileri sürdü. 
Olay geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul ili Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem sırasında fenalaştı. Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.
Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu savcılığa bildirdi. Savcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazesi Muş´a getirilen evli ve bir çocuk babası Tuğrul, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kendilerine başsağlığı dileğinde bulunan polis memurlarından oğlunun ölümüyle ilgili devlet yetkililerinin gereken araştırmayı yapmalarını isteyen baba Abdulsamet Tuğrul, "Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sayın İçişleri Bakanımdan bu işin üstünde durmasını istiyoruz. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Bu insanları içeriye atsınlar. Bu insanlar madem böyle ihmal ediyorlar,  bunların iş yerlerini kapatsınlar. Vedat, Türkiye Cumhuriyeti´nin evladıdır" dedi.
'BURADA BİR İHMAL VAR'
Baba Abdulsamet Tuğrul, "Vedat, Türk vatandaşının polisiydi. Sayın Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımızdan bir ricam var. Burada bir ihmal var. Çocuk sapasağlam, ufak bir apse yüzünden ameliyata almışlar, gerekli teşkilat olmadan hastane açmışlar. Bu hastanenin teşekküllü olmadığını, burada bir ihmal olduğunu, çocuğun ölümüne sebebiyeti ondan geldiği kesindir. Bunun üzerinde durulması lazım. Biz aile olarak da bunun üzerine gideceğiz. Mutlaka ve mutlaka devlet bunları alıp, güzel bir ceza vermesi gerekiyor. Devletimiz hastaneyi kapatması gerekiyor. Bir tazminat davası açılması lazım. Bu tazminatı da Türkiye Cumhuriyeti polis teşkilatına ben hibe ediyorum. Burada da böyle bir söz veriyorum" diye konuştu.
Merhum polis memuru Vedat Tuğrul´un ağabeyi Veysi Tuğrul ise, "Hastane hiçbir imza almadan ameliyat altına alıyor. Kardeşimizin canına sebep oluyorlar. Yanlış uygulamalar, çok fazla narkoz verilmesinden dolayı mıdır, nedir bilmiyorum? Ama kardeşimin neticede canına sebep oluyor. Biz devlet büyüklerimizden bu işin üzerinde durmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-03-31 14:39:47

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