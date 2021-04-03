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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam İlidi, 350 öğrenciye ayakkabı dağıttı

İHA

Kaymakam İlidi, 350 öğrenciye ayakkabı dağıttı

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Mehmet İlidi, Balotu İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine ziyaret ederek 350 öğrenciye ayakkabı dağıttı.
Bulanık Kaymakamı ve Başkan Vekili Mehmet İlidi beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nazire Korkmaz ile birlikte Balotu köyünü giderek Balotu Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Balotu Köyü Muhtarı Hasan Basri Kılınç'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam İlidi, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla meslek hayallerini sorup kendi deneyimlerini paylaştı. Ziyaret sırasında maddi durumları iyi olmayan 350 öğrencilerin, bahar mevsiminde rahat etmeleri için ayakkabı hediye etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam İlidi, öğretmenlerden öğrencilere gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirtti.

“Bizlerden bir isteğiniz olursa her zaman yanınızdayız”
Okulda görevli öğretmenlerle bir toplantı yapan Kaymakam ve Başkan Vekili İlidi, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, yarının geleceği olan bugünün gençlerinin öğretmenlerin eğitimi ile şekilleneceğini belirtti. Öğretmenlerin öğrencilere gereken ilgi ve alakanın göstermesi gerektiğini belirten Kaymakam İlidi, en önemlisinin de öğrencilerin ülkelerine hayırlı bireyler olarak yetiştirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Siz değerli öğretmenlerimizi diğer öğretmenlerimize nazaran sorumluluğu daha fazla. Ailelerinden uzak öğrencilerimize burada kucak açıyorsunuz. Çocuklarımızın her şeyi ile ilgilenin, giyimleri, kuşamları, derslere ilgileri, etüt saatlerine dikkat edin. Daha aktif, daha fedakar olup özveri gösterin. Burada çocuklarımızın ailelerinden görmedikleri ilgiyi sizler gösterin. Çocuklarımıza dokunmalıyız, faydalı bireyler olarak topluma kazandırmalıyız. Sizlerden beklentimiz değişim ve dönüşüm çağımızda ülkemize faydalı bir gelecek yetiştirmeniz. Okul eksiklikleri hakkında bizlerden bir isteğiniz olursa her zaman yanınızdayız" dedi.
Kaymakam İlidi, konuşmasının ardından öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledikten sonra okuldan ayrıldı.

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