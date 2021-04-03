Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu

DHA

Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)TÜRKİYE´nin 58 kentinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sarı kategorideki Muş'ta yaşayanlar ise cumartesi gününü tedbirlerle dışarıda geçirdiklerini söyledi. Güvenlik güçleri de maske ve mesafe denetimlerini sürdürdü. 
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'orta riskli' il olarak sarı kategoride yer alan 10 kentten Muş'ta, tedbirler elden bırakılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedbirleri ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanıyor. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, işletmelerin kısıtlama dolayısıyla kapanmaması için kurallara tam uymaya özen gösterirken, kent sakinleri de herkesin tedbirlere uyumuyla tekrar mavi kategoriye geçilebileceğini dile getiriyor.
Bu hafta sonu 58 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Muşlular ise cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Kentte yaşayanlar, tedbirlere dikkat ettiklerini belirtti. 
Türkiye genelinde, vaka sayısında artış yaşandığını belirten Mustafa Özün, "Muş ilimiz, mavi kategorideyken, sarı kategoriye döndü. Her ilde yasaklar uygulanırken, Muş´ta vatandaşlar, biraz daha rahat hareket ediyor. Bunun rağbetine kapılmamamız gerekiyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu konuda halkımızın bilinçli olması gerek" dedi. 
Muş´ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor, diye tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Şirin Yonat ise "Muş, sarı renk kategorisiyle orta risk grubundaki iller arasında ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi bütün kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bize de sokağa çıkma kısıtlaması gelmez" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-04-03 13:42:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta arazi kavgası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Muş’ta arazi kavgası: 9 yaralı
Kaymakam İlidi, 350 öğrenciye ayakkabı dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi, 350 öğrenciye ayakkabı dağıttı
MHP İl Başkanı Yüce Malazgirt’te
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Yüce Malazgirt’te
Kaymakam Demirer’den sınavlara hazırlanan öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den sınavlara hazırlanan öğrencilere ...
Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı
YEREL HABERLER Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı
Muş’ta “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kutlandı
YEREL HABERLER Muş’ta “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” ...
Varto’da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
YEREL HABERLER Varto’da ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye giyim yardımı
Varto Dernekleri Federasyonundan eğitime bilgisayar desteği
YEREL HABERLER Varto Dernekleri Federasyonundan eğitime bilgisayar ...
Kaymakam İlidi’den sanayi esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi’den sanayi esnafına ziyaret
Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler köy köy dolaşarak öykü anlatıyor
(Özel) Muş’ta iki mevsim bir arada Dağda metrelerce kar dururken, ovada ise bahar yaşanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Muş’ta iki mevsim bir arada Dağda metrelerce ...