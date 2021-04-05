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Batıda bahar Muş’ta karla mücadele Muş’ta nisan ayına rağmen kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yollarda çalışmalar devam ediyor

İHA

Batıda bahar Muş’ta karla mücadele Muş’ta nisan ayına rağmen kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yollarda çalışmalar devam ediyor

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımını sağlayabilmek için kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu sarp dağlarda, çığ tehlikesine rağmen zorlu çalışma yürütüyor.
Merkeze bağlı 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı 23 kilometrelik Üçevler Çavuştepe grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. 4 aydır fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolda kar kalınlığı 10 metreyi bulurken, kar kaplanları çığ tehlikesine rağmen hummalı çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu zorlu coğrafyada günde sadece 50 metre ilerleyebilen kar kaplanları, alternatif yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

“Yer yer 1011 metre kar yüksekliği var”
Bölgede zorlu çalışma yürüten İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakaya, Üçevler grup köy yolunun en kısa güzergahı olan Çavuştepe mevkiinde yol açma çalışması başlattıklarını söyledi. Yolun yaklaşık 23 kilometrelik bir yol olduğunu kaydeden Karakaya, “Yer yer 1011 metre kar yüksekliği var. Şu anda kar yağışı da var. 3 gündür bu yolu açmaya çalışıyoruz. İnşallah 34 gün içerisinde yolu açmayı düşünüyoruz. Burada çalışmak çok tehlikeli, çığ var, operatörler zorluk çekiyorlar, yolu göremiyorlar. Bazen yolumuzu şaşırıyoruz ve stabilizeye giriyoruz. Kar yüksekliği fazla olan yerlerde günde 20 ile 50 metre arasında ilerleyebiliyoruz” dedi.

“Yer yer çığ tehlikesi var”
Operatörlerden Necati Aslan da, kar yüksekliği nedeniyle görüş mesafelerinin olmadığını belirterek, “Vatandaşımıza hizmeti götürüyoruz. Yaklaşık 4 aydır fırtına nedeniyle bu yol açılmadı. Kar kütleleri 11 metreyi bulmuş durumda. Açmakta zorlanıyoruz. Yer yer çığ tehlikesi de var. Çığ olan bölgelerde, ekip şefimiz ön tarafa gidip güvenliğimizi sağladıktan sonra 2 makineyle yolumuzu genişletip tehlike olan yeri aşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Millet şu anda denizdeyken, biz karla mücadele yapıyoruz”
Operatörlerden Turgay Gölbaşı ise batıda vatandaşların denize girdiğini ifade ederek, “Biz 10 ile 12 metre karla mücadele yapıyoruz. Herkes baharın şenliğini yaşarken, biz de karla mücadele yapıyoruz” diye konuştu.

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