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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta araması bulunan 32 kişi yakalandı

İHA

Muş’ta araması bulunan 32 kişi yakalandı

Muş’ta, polis ekipleri tarafından araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 32 kişinin yakalandığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Mart ayında kent merkezinde yapılan operasyonlarda; hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları başta olmak üzere asayişe müessir suçlardan 24’ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, biri cezaevi firarisi olmak üzere yakalama emriyle aranan toplam 32 şahsın yakalandığı belirtildi.

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