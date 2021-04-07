Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem



MUŞ, (DHA) MUŞ´un Korkut ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Muş´un Korkut ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.47´de meydana geldi. Yerin 11.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkut´un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis´in Güroymak ilçesinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis´in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Korkut

2021-04-07 12:09:30



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