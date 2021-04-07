Muş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 11.47'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 11,15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, kısa süreli panik yaşandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.