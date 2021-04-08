Muş´ta, nisanda 20 metre karla mücadele 

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Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 20 metreyi bulduğu bölgelerde yoğun çalışma ile kapalı köy yollarını ulaşıma açtı.

Kış mevsimini geride bırakan Muş´ta, İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 20 metreyi bulduğu bölgelerde, ulaşımı sağlayabilmek için yol açma çalışması başlattı. Kent merkezine bağlı 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 23 kilometrelik Üçevler Çavuştepe grup köy yolu, karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmasıyla ulaşıma açıldı. 4 aydır fırtına ve tipi nedeniyle kullanılamayan yolda çalışma yapan ekipler, 4 iş makinesi ve 10 personelle yürüttüğü bir haftalık çalışma sonucu, 20 metrelik kar kalınlığını aşarak, çalışmalarını tamamladı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-04-08 12:04:06



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