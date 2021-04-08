Bulanık Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

– Muş’un Bulanık Belediyesi, kentin daha yaşanılır hale gelmesi açısından ağaçlandırma çalışması başlattı.

Bulanık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde başlatılan ağaçlandırma çalışması sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürü Zafer Yıkılmaz, Bulanık Belediyesi olarak yaklaşık bir yıldır Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’nin talimatlarıyla yeşillendirme çalışmalarının hazırlık aşamasında olduğunu söyledi. Mevsim itibari ve havaların güzel olmasıyla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yıkılmaz, "Refüjler ile birlikte başlayan ağaçlandırma çalışmaları şehrin birçok noktasında devam ediyor. İlçenin estetiği açısından bütün parklarımız, caddelerimiz, sokaklarımız, refüjlerimiz güzel bir görünüme kavuşacak. Bu yıl yeşillendirme yılı olarak planlandık” dedi.

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