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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Ekşi’den Kaymakam Demirer’e ziyaret

İHA

Emniyet Müdürü Ekşi’den Kaymakam Demirer’e ziyaret

Muş’un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Polis Haftası nedeniyle gerçekleştirilecek program hakkında Kaymakam Demirer'e bilgi verdi. Emniyet Müdürü İlker Ekşi, 10 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacağını ve korona virüs tedbirleri kapsamında tebriklerin kabul edileceğini söyledi.
Kaymakam Demirer, ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılını ve Polis Haftası'nı kutladı. Her yıl 410 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası’nın yaşanan korona virüs salgını dolaysıyla sade bir törenle kutlanacağını dile getiren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “176 yıl önce kurulan Polis Teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti, milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refahı sağlamak için gece gündüz demeden ve son günlerde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (kovid19) salgınına karşı gece gündüz demeden ilçemizde Sosyal Vefa Destek Grubu olarak, gerek emeklilerin maaşlarının dağıtımında cansiperane çalışan fedakar polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye’de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

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