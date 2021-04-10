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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli çocuğun polis üniforması hayali gerçekleştirildi

İHA

Engelli çocuğun polis üniforması hayali gerçekleştirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, 9 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası engelli Ümeyir Kaynar’ın polis üniforması hayalini gerçekleştirdi.
Merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Ayfer ve Emin Kaynar’ın engelli çocuğu, hayalini süsleyen üniformaya polisler sayesinde kavuştu. Ümeyir’in polislere karşı duyduğu hayranlığı öğrenen özel eğitim ve rehberlik hizmetleri öğretmeni Ayfer Orbay, konuyu Muş Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile paylaştı. Engelli Ümeyir için harekete geçen polis, polis üniforması, şapka, oyuncak, boyama kalemi ve birçok hediyeden oluşan hediye paketi hazırlayarak, ailenin evinin yolunu tuttu. Polisleri karşısında gören Ümeyir Kaynar’ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ekipler kendileriyle getirdikleri polis üniformasını ona kendi elleriyle giydirdi.
Engelli Ümeyir’in öğretmeninin emniyete başvurduğunu ifade eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde Görevli Komiser Nilgün Şimşek, çocuğun polislik mesleği ve polislere duyduğu ilgi karşısında duyarsız kalamadıklarını söyledi. Zaman kaybetmeden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak aileyi ziyaret ettiklerini ifade eden Şimşek, “Çocuğumuz konuşamasa bile, bize sevinç çığlıklarıyla ne kadar çok mutlu olduğunu ifade etti. Değerli öğretmenimize ve ailemize, böylesine bir ortamla bizi buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatı olarak bize ihtiyaç duyulan her zaman ve her yerde bugün olduğu gibi 176 yıldır vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çocuğum televizyonda yayımlanan arka sokaklar dizisini çok seviyor”
Anne Ayfer Kaynar da oğlunun televizyonda yayımlanan arka sokaklar dizisini çok sevdiğini belirterek, “Biz de bu durumu öğretmenine söyledik. Öğretmeni de sağ olsun polislerle beraber geldi ve oğlumuz çok mutlu oldu. Çocuğum SP hastası. 7 aylıkken havale geçirdi bu duruma geldi. Kendisi yürüyemiyor, konuşamıyor” ifadelerini kullandı.
Öğretmen Ayfer Orbay ise öğrencisi Ümeyir’in, polislere karşı ilgisi olduğunu duyunca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne başvurduğunu kaydederek, “Onlarda sağ olsunlar ertesi gün gelip bizlerle ilgilendiler. Polis haftasında öğrencimizi de çok mutlu ettiler, bizlerde çok mutlu olduk. Polislerimizin haftasını kutluyorum. Tüm polislere canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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