Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

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Muş’ta, jandarma ekipleri tarafından icra edilen “Eren4 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu köyü Dalakulig tepe bölgesinde; ‘Eren4 Operasyonu’ kapsamında 9 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyonda; bir jelikan içerisinde terör örgütüne ait tespit edilen 4 roketatar mermisi, 14 roketatar sevk fişeği, 6 el bombası, 4 el bombası pimi ve mandalı, bin 500 adet kalaşnikof fişeği, bin adet bixi fişeği, 2 askı kayışı, 1 şemsiye, 1 kumaş heybe ile 1 fosforlu kalem ele geçirildi” denildi.

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