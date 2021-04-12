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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta baharın müjdecisi “Çiriş” otu geçim kaynağı oldu

İHA

Muş’ta baharın müjdecisi “Çiriş” otu geçim kaynağı oldu

Muş’ta havaların ısınmasıyla dağlık alanlarda yetişmeye başlayan ‘Çiriş’ otu bir yandan vatandaşın geçim kaynağı olurken bir yandan da sofraları süslemeye başladı.
Kentin yüksek kesimlerden doğal olarak yetişen çiriş bitkisi, yörede sofraların asırlık lezzetlerinin başında geliyor. Merkeze bağlı 35 kilometre mesafedeki Kozma Dağı ve Şenyayla bölgesine aileleriyle birlikte akın eden vatandaşlar, burada hem güzel havanın tadını çıkarıyor hem de çiriş bitkisi topluyor.
Ailesiyle birlikte yemeklerde kullanmak için çiriş topladığını ifade eden vatandaşlardan Nevzat Subaşı, “Çiriş yemeklerde kullanılıyor. Aynı zamanda satılarak para kazanılıyor. Çiriş bitkisi her yıl mart ve nisan aylarında yetişiyor. Bitkinin doyurucu ve besleyici özelliğini biliyoruz. Bu bitki yöremizde ‘yerli ıspanak ve güllük’ olarak da adlandırılıyor. Yöremizin doğal ortamında yetişen bitkiler her zaman halk tarafından toplanıp sofralarına konuluyor. Bizde yöre halkı olarak bu ürünleri tüketiyoruz ve hiçbir zararını görmüyoruz. Tamamen doğal ortamda yetişip hiçbir şekilde insan emeği geçmiyor. Tamamen doğal ve bazen de şifalı bitki olarak ta adlanıyoruz” dedi.
Vatandaşlardan Mahmut Aksu ise çiriş bitkisinden çok çeşitte yemek yapıldığını ve şifalı bitki olduğunu belirterek, “Çiriş, yüksek kesimlerde karların erimesiyle kendiliğinden yeşeriyor. Ailemle birlikte sabah saatlerinde buraya geldik ve şu anda bitkiyi toplamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 50 kilo topladık. Ancak toplaması çok zahmetli bir bitkidir. Her yıl nisan ayı başında başlayarak bir aylık ömrü var. Bu bitki çorba, börek ve yumurta ile tüketiliyor” diye konuştu.

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