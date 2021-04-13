Muş’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca mart ve nisan ayları içerisinde göçmen kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonlarda toplam 42 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.