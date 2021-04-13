Muş'ta polisler, nöbetleşerek oruç açtı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta görev yapan polis memurları, ilk iftarlarını uygulama noktalarında nöbetleşe yaptı.

Bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan polisler, durdurduğu araçlarda kimlik kontrolü ve aramalar yapıyor. Elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında iftar saatine yakın kurulan sofraya ezanın okunmasıyla oturan polisler, nöbetleşerek oruçlarını açıyor.

Ramazan ayında elleri tetikte nöbetleşe iftarlarını yaptıklarını söyleyen polis memuru Eren Dilek, "Kentin huzur ve güven ortamını sağlayabilmek adına 7/24 saat esasına göre görevimizin başındayız. Ramazan ayı itibariyle nöbetleşe oruçlarımızı açıyoruz. Burada bu şekilde kentin huzur ve güven ortamını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-04-13 20:31:20



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