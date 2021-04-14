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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konakkuran Belediyesi içme suyu arızasını giderdi

İHA

Konakkuran Belediyesi içme suyu arızasını giderdi

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, patlayan ana su şebekesi boru hattını onardı.
Beldenin su ihtiyacını karşılayan ana şebekenin patlaması üzerine belediye ekipleri anında müdahale ederek onardı. Ramazan ayında belde halkının susuz kalmaması için mücadele verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, “Beldemizin ana şebeke hattı birden patlamış. Belde halkımız bize haber verince bizde hemen ekiplerimizle müdahale ederek sorunu giderdik. Ramazan ayında belde halkımızı susuz bırakmadık. Şu an beldemizin su şebeke hattı sıkıntısız bir şekilde akıyor. Bu arada belde halkımızın Ramazanı Şerifi de tebrik ederim” dedi.

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