Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürüyor

İHA

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önünde ikinci haftada da oturma eylemini sürdürüyor.
Çocuklarına kavuşma ümidiyle 2 yıldır Diyarbakır’da eylem yürüten Muşlu Teker ve Özcan aileleri, HDP İl Başkanlığı önünde "halk düşmanı parti", "evlatlarımızı vereceksiniz", "ha HDP ha PKK", "TürkKürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

“HDP şimdi Ermenilerle, Amerika’yla beraber çalışıyor”
Çocuğunun 2016 yılında dağa kaçırıldığını söyleyen Şemsettin Özcan, HDP’nin oğlunu götürüp PKK’ya verdiğini iddia etti. HDP önünde çocuğunu beklediğini ifade eden Özcan, “Diyorum benim çocuğumu verin ben gideyim, vermezlerse ben buradan gitmeyeceğim. Diyorlar ki ‘Kürtleri savunuyoruz.’ Kürtlerle ilgisi yok. Bunlar Kürdün düşmanıdır. HDP şimdi Ermenilerle birlikte çalışıyor, Amerika’yla beraber çalışıyor. HDP benim çocuğumu getirip bana versin. HDP çocuğumu nasıl PKK’ya verdiyse getirip bana versin. Çocuğumu vermezlerse burada oturmaya devam edeceğim. Yaz kış, gece gündüz buradayım. HDP’den çocuğumu istiyorum. İnsan hakları örgütleri Selahattin Demirtaş’a hak veriyor ‘onu bırakın’ diyor. Çocuğu dağa kaçırılan biz anne ve babalara niye hak yok? Biz de Müslümanız, biz de insanız. Selahattin Demirtaş bir kişi, biz anne babalar binlerce kişiyiz. Bizler Diyarbakır’dayız, Şırnak’tayız, Van’dayız, Hakkari’deyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Biz, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz” dedi.

“HDP’den başka CHP ve İYİ Parti destek veriyor”
HDP’nin başlarına iş getirdiğini belirten Şemsettin Özcan, “Yeter artık. HDP’den başka CHP destek veriyor, İYİ Parti destek veriyor. Onların önünde de bekliyoruz. Onlara da sesleniyoruz. Diyoruz ki siz de gelin bize katılın. Katılmıyorsanız siz de HDP’yle berabersiniz. Zaten CHP, İYİ Parti olmasa HDP bu işi yapmaz. Onlar destek veriyor. Diyor ki ‘Atatürk partisiyim.’ Atatürk’ü öne veriyor, kendisi arkadan gidip HDP ile işbirliği yapıyor. Böyle olmaz” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar hiç sesini duymadım”
Şemsettin Özcan’ın eşi Şahinaz Özcan da 4 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu kaydederek, “Bugüne kadar hiç sesini duymadım. Bu Kürtlerin partisi değil, ben çocuğumu istiyorum. Bana çocuğumu vermeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Diyarbakır'daydım buraya geldim. Çocuğumu getirsinler” diye konuştu.

“Onlar gayrimüslimdir, Müslüman değildir”
2014 yılında dağa kaçırılan oğlunu isteyen anne Gülbahar Teker ise iki senedir Diyarbakır’da eylem yaptığını ve şimdi de eylemini Muş’ta sürdürdüğünü ifade etti. Kimseden korkmadığını ve çocukların gelip teslim olmasını isteyen Teker, “Yeter, HDP bizden ne istiyor. Bizim çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter artık, bu anne babalar bu kadar feryat ediyor, bu kadar ağlıyor. Vicdan yok. Eğer Müslüman olsalar bu Ramazan'da getirip çocukları bize verirler. Yeter yeter yeter. Kürt hakkı böyle değil. Biz de Kürtüz niye bizi savunmuyorlar. Onlar gayrimüslimdir, Müslüman değildir. Müslüman olsalar böyle bir şey yapmazlar. Biz burada perişan olduk. Yeter yeter yeter” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konakkuran Belediyesi içme suyu arızasını giderdi
YEREL HABERLER Konakkuran Belediyesi içme suyu arızasını giderdi
Muş'ta polisler, nöbetleşerek oruç açtı
YEREL HABERLER Muş'ta polisler, nöbetleşerek oruç açtı
Muş’ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş’ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muş’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı
35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi 66 yaşındaki Kamil amca gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER 35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi 66 ...
Muş’ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
YEREL HABERLER Muş’ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü
Malazgirt’te Ramazan alışverişi yoğunluğu
YEREL HABERLER Malazgirt’te Ramazan alışverişi yoğunluğu
Muş Valisi Gündüzöz’den Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz’den Ramazan ayı mesajı
Muş’ta baharın müjdecisi “Çiriş” otu geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Muş’ta baharın müjdecisi “Çiriş” otu geçim kaynağı ...