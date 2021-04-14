Muş'ta, 2 ailenin HDP önündeki evlat nöbetine destek



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker ailesinin evlat nöbeti devam ediyor. HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarına kavuşmanın hayalini kurarken, sivil toplum örgütleri de destek ziyaretinde bulundu.

HDP Muş İl Başkanlığı binasının önünde geçen hafta evlat nöbetine başlayan Özcan ve Teker ailesi, çocuklarının kendilerine verilmesini istiyor. 2016 yılında kaybolan oğlu Atilla için HDP il binası önüne geldiğini belirten Şahinaz Özcan, "Çocuğum 15 Temmuz 2016 yılından bu yana kayıptır. Ben çocuğumu HDP´den istiyorum. Çocuğum gelene kadar buradan gitmiyorum. Burada eylemime devam ediyorum. Bu Kürt davası değil, ben çocuğumu istiyorum" dedi.

2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin için evlat nöbetini sürdüren Anne Gülbahar Teker ise, HDP ve PKK´nın bir olduğunu bu sebepten ötürü oğlunu HDP´den istediğini belirtti. Oğlu gelene kadar HDP il binası önünden bir yere ayrılmayacağını belirten Anne Teker, oruçlu oruçlu evladı için nöbetini sürdüreceğini ifade etti.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin yalnız olmadığını belirten destekçiler, her zaman yanlarında olduklarını belirttiler.

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-04-14 12:55:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.