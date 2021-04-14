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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STK temsilcilerinden evlat nöbeti tutan ailelere destek

İHA

STK temsilcilerinden evlat nöbeti tutan ailelere destek

Muş’taki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP önünde sürdürdüğü evlat nöbetine destek verdi.
HDP İl Başkanlığı önünde bir araya gelen ailelere, Muş Kardeşlik Platformu çatısı altında toplanan STK’lardan destek geldi. Burada HDP’ye ve PKK’ya tepki gösteren aileler, “Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir”, “Otura otura kazanacağız”, “Kandil burada HDP nerede”, “Kahrolsun HDP işbirlikçi PKK” sloganları atarak tepki gösterdi. Ailelere destek olmak amacıyla STK’lar adına açıklama yapan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Turhan Sur, bugün buradan Muşlu anaların, ailelerin yanından sahabeler şehri mübarek Diyarbakır’a, oradaki analara, ailelere selam yolladıklarını ifade etti. Marksist, Leninist, Ateist ideoloji sahiplerinin, bu ülkenin kurucu unsuru ve öz evlatları olan vatanına düşkün, dinine, kültürüne bağlı olan Kürtleri ve Kürt adını kullanarak bu ismin arkasına gizlenmiş, şarkın en sevgili sultanı Selahattin Eyyubi’den adeta intikam almaya çalışıldığını ifade eden Sur, “Gençleri kandırıp dağa gönderenler yanlışı alkışlıyorlar. Fikirleri yok, çünkü emperyalistlerden emir alıyorlar. Gençlerin eline kalem yerine silah verenler eğriyle doğruyu ayıramıyor, çünkü akılları ve vicdanları yok. Bunlar gençleri kandırıyor, aldatıyor, bilerek ve isteyerek yalan söylüyorlar ve yalana sahip çıkıyorlar, çünkü ahlakları yok” dedi.

“Gençler, analarınızın gözünün yaşını silin evinize dönün”
Dağa kaçırılan gençlere seslenerek eve dönün çağrısı yapan Sur, “Gençler, analarınızın gözünün yaşını silin, yürekleri yanık analarınızı yalnız bırakmayın, evinize dönün. Sizin elinize silah verenler kendi çocuklarını Avrupa’ya tatile götürüyorlar, özel okullarda okutuyorlar, sanat eğitimi aldırıyorlar. Ellerinize tutuşturdukları silahlara bir bakın hangi ülkenin adı yazıyor, hangi ülke, hangi karanlık güçler sizleri öz vatanınıza, öz yurdunuza karşı kullanıyor. Düşünün lütfen. Sizleri daha fazla alıkoymalarına izin vermeyin. Aileleriniz sizleri bekliyor. Sultan Alparslan diyarı Muş’tan sesleniyorum; çok iyi bilinmelidir ki bir yerde Türk varsa, Kürt onu sevmiyorsa o Kürt değildir ondan şüphe edin. Yine bir yerde Kürt varsa Türk onu sevmiyorsa o Türk değildir ondan şüphe edin. Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanları iyi tanıyın lütfen. Bunlar bizden değil. Kürtçe bilen Yahudi ve Ermeniler bizleri birbirimize kırdırmak için Kürt kılığına girmişler bunu asla unutmayın” ifadelerini kullandı.

“Sizleri kullanarak bu topraklarda kan dökmelerine izin vermeyiniz”
“Gençler, sizleri Büyük İsrail Devleti’ni kurmak için kullanmaya çalışanların oyununa gelmeyin. Sizler bu toprakların çocuklarısınız. Sizleri kullanarak bu topraklarda kan dökmelerine izin vermeyiniz” diyen Sur, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Analarınız, evleriniz sizi bekliyor. Ey iman edenler, ‘Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.’ Bu emre binaen sevinç ve mutlulukla karşıladığımız bu mübarek Ramazan ayında biz Müslümanların şuna dikkat etmesi şarttır, elzemdir. Şöyle ki; namaz kılacaksın, oruç tutacaksın ama Siyonist Yahudi’ye, Emperyalist Avrupa’ya karşı çıkmayacaksın. Gençlerimizi kullanmalarına, ellerine silah verilmesine izin vereceksin, köle olacaksın. Müslümanlık şuur dinidir, akıl dinidir, şekil dini değildir. Müslümanlık kölelik kabul etmez. Bu sebeple gençlerimizin üzerinden zembereği kurulmuş kirli elleri çektirmeliyiz. Çektirmek zorundayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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