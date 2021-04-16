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Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi 5 bin meyve ağacında budama başlatıldı

İHA

Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi 5 bin meyve ağacında budama başlatıldı

Muş’ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir dışından kente getirilen mevsimlik işçiler, meyve ağaçlarında budama çalışması başlattı.
Kentte meyvecilik yapan vatandaşlar, ağaçlardan daha iyi verim alabilmek için mevsimlik işçilere budama yaptırıyor. Merkeze bağlı Akpınar köyü yakınından geçen Murat Nehri kıyısındaki meyve bahçelerinde yetiştirilen elma, armut, kiraz ve şeftali ağaçları, usta ellere emanet ediliyor. Burada 250 dönüm alan üzerindeki 5 bin ağaçta budama yapan ekip, yaklaşık bir ayda çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.
Ekip olarak budama yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Fuzuli Karayev, Bursa’dan Muş’a 5 kişi geldiklerini söyledi. Budamacılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Karayev, “Bu işi yapıyoruz. Budama işlemi yapılmazsa meyve kaliteli olmaz, ağaç gittikçe orman gibi olur. Onun için her yıl budama yapılmalı. Ayda bir işçi 700800 ağacı buduyor. 5 işçi olarak yaklaşık 34 bin civarında ağaç buduyoruz” dedi.
Her ağacın budanması gerektiğini ifade eden işçilerden Tahir Ahmetoğulları ise budamadaki amacın yetişen ürünün kaliteli olmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Budamanın ağaçları rahatlattığını belirten Ahmetoğulları, “Martnisan aylarında budama başlar ve yaklaşık 3 ay sürer. Geçim kaynağımız budamacılıktır. Günde 150 civarında ağaç buduyoruz. Ağaçtaki 4 ana dalda budama yapılmaz ise gelecek yıl ağaçtan istenen ürün elde edilmez ve kalitesi yitirilir” diye konuştu.

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