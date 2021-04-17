Varto’da galeri sitesi yer tespiti yapıldı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nı girişimleri sonucu ilçede kurulması planlanan galeri sitesi için çalışmalarını başlatarak yer tespit çalışmaları başlattı.

Varto ilçesinde yıllardan beridir kangren hale gelen ve ilçe merkezinde galericilik yapan vatandaşların kendi araçlarını yol kenarlarına park ederek alım satım işlemlerini yaptıklarını ve bu nedenle de trafikte sıkıntıların yaşadıklarını gören Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, harekete geçti. İlçede galeri sitesinin kurulması yönünde faaliyet gösteren S.S. Varto Oto Galericiler Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Tahsin Güneş, başkan yardımcısı Aydın Durmuş ve galericiler ile bir araya gelen Kaymakam Avcı, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra ilçe merkezi girişinde bulunan mezbahane bölgesinde 15 bin metrekare alana galeri sitesi kurulması yönünde arsa tespit çalışmalarını başlattı. Arsa üzerinde incelemelerde bulunan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, “Varto ilçemizde kayyum olarak yaptığımız bir takım çalışmaların ardında S.S. Varto Oto Galericiler Toplu İşyeri Kooperatif Başkanımız Tahsin Güneş ve başkan yardımcısı Aydın Durmuş ile yaptığımız görüşmede galericilerimizin gerçekten sıkıntıları yıllardan beridir kangren hale geldiğini gözlemledik. Bu nedenle ilçemizde hem trafiğin rahatlaması hem de bu esnaflarımızın işlerini daha rahat bir şekilde yapmaları için yaptığımız görüşmeler neticesinde 15 bin metrekare bir alan üzerinde galeri sitesini inşa etmek için görüş birliğine vardık. Bu günde mezbahane bölgesi mevkiinde yer tespiti yaptık. Buranın tahsisi ile inşallah çok kısa bir süre içerisinde Varto ilçemize galeri sitesini kurarak Vartolularımıza bu müjdeyi vereceğiz. Şimdiden Vartolu hemşerilerime hayırlı olsun” dedi.

İlçe Kaymakamı Avcı’nın bu çalışması kendilerini memnun ettiğini ifade eden S.S. Varto Oto Galericiler Toplu İşyeri Kooperatif Başkanı Tahsin Güneş, “İlçe de galeri sitemiz olmadığından dolayı biz gelişi güzel ilçe merkezinde araçları alım satım işlemi yapıyorduk. Buda bazen trafiğe engel oluyordu. İlçe Kaymakamımızın yapacağı bu çalışma ile en önemli sorunumuzu gidereceğiz. Bu konuda başta kaymakamımıza ve emeği geçen her kese teşekkür ederim” dedi.

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