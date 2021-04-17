Varto Müftülüğüne iki ödül birden

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muş İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen il ve ilçeler arasındaki hafızlık ve Kur’anı Kerimi güzel okuma yarışmalarında Varto Müftülüğünde görevli 2 imam hatip dereceye girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muş İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen il ve ilçe müftülüklerinde görevli imam hatipler arasında hafızlık ve Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi Düzenlenen yarımada 2. olan Özenç Köyü Cami İmamı Hatibi yarım altın ile 3. olan Kur’anı Kerimi güzel okuma yarışmasında Hüseyinoğlu Köyü Camii İmamı Hatibi Erkan Sevinç çeyrek altınla ödüllendirildiler.

Yapılan yarışmada dereceye giren 2 imam hatip, almış oldukları ödüllerinin sevincini Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile paylaştı. İmam hatipler, almış oldukları bu başarıyı daha da ile götürerek Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalara katılma şanslarını deneyeceklerini söyleyen Müftü Bayram Öztürk, ”İlimizde yapılan yarışmada imam hatiplerimiz dereceye girmesi bizleri mutlu etmişlerdir. Bu imam hatiplerimiz daha fazla çalışarak Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalarda kendilerini görmek isteriz. Başarılarından dolayı imam hatiplerimize Vartolular adına teşekkür ederim” dedi.

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