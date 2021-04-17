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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA

Muş’ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Muş’ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
58 saatlik kısıtlamanın dün saat 19.00 itibariyle başladığı Muş'ta, cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan “kısmi kapanmaya” vatandaşların uyduğu görülen kentte, polis ekipleri ise hem devriye, hem de kısıtlama denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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