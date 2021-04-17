Muş’ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
58 saatlik kısıtlamanın dün saat 19.00 itibariyle başladığı Muş'ta, cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan “kısmi kapanmaya” vatandaşların uyduğu görülen kentte, polis ekipleri ise hem devriye, hem de kısıtlama denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.