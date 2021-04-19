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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasköy’de tapu sorununun çözümü bayram havası oluşturdu

İHA

Hasköy’de tapu sorununun çözümü bayram havası oluşturdu

Muş’un Hasköy ilçesinde 1954 yılından bu yana süre gelen tapu sorununun çözülmesi ilçede bayram havası oluşturdu.
Milli Emlak tarafından Hasköy Belediyesine devredilecek olan 478 bin metrekare alan üzerindeki 691 taşınmaz, tapularıyla hak sahiplerine teslim edilecek. Milli Emlak ve Hasköy Belediyesi arasında imzalanan protokolle çözüme kavuşan tapu sorunu, 26 bin 278 nüfuslu ilçede sevinçle karşılandı.
Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, 67 yıl önce devlet tarafından Hasköy’de hazine arazisi dağıtımı yapıldığını ve ilçenin yüzde 90’ının hazine işgalcisi olarak göründüğünü söyledi. Vatandaşın kullandığı kahvehane, fırın ve konutların tamamının görünüm olarak hazine olduğunu kaydeden Karayel, “1954 yılında komisyon ilçeye gelip hazine arazileri dağıtıyor ve 10 yılda itiraz süresi veriyor. 10 yıl geçtikten sonra vatandaşlarımız tapularını alamıyorlar. Tapularını alamadıkları için işgalci olarak görünüyorlar. Ben Belediye Başkanı olduktan sonra topu sorununu çözmek için ilk Ankara’ya gidişimde Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bakanın talimatıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile 2 yıllık yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 691 taşınmaz hazine arazisinin belediyeye devir kararı aldık ve önceki gün protokolü imzaladık. 67 yıllık tapu sorununu çözdük” dedi.
Vali İlker Gündüzöz’ün nezaretinde evraklara imza atıldığını ve taşınmazların Milli Emlak’tan Hasköy Belediyesi adına geçeceğini belirten Karayel, “Bize geçtikten sonra bir komisyon kuracağız. Bu komisyonda Hasköy Belediyesinden 3, Milli Emlak’tan da 2 personel bulunacak. Bu komisyon fiyat tespit komisyonu olacak ve değerlendirmelerin ardından peyderpey bundan sonra tapuları vereceğiz. İnşallah ilçemizi bu hazine işgalciliğinden kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

“Devlet hazinesi olduğu için işgalci olarak görünüyoruz”
İş yerlerinin dededen kalma yer olduğunu ifade eden ilçe esnafından Volkan Kürem de, “Biz üçüncü kuşak oluyoruz. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz ve devlet hazinesi olduğu için işgalci olarak görünüyoruz. Belediye başkanlığımız yakın zamanda tapuları dağıtacak. Kendilerine teşekkür ederiz. Çok güzel bir hizmet oldu. Neredeyse 100 yıldır çözülmeyen bir sorundu. Herkes dört gözle bu kararı bekliyordu. İlçe olarak bir bayram havası var, herkes sevinçli ve mutlu” diye konuştu.

“Atalarımızdan kalan topraklarımıza şu anda kavuşmuş bulunuyoruz”
1954 yılından bu yana dededen, babadan kalan arsaları olduğunu ve bu arsalar üzerinde kendi evlerini yaptıklarını kaydeden vatandaşlardan Yaşar Özden ise “Çocuklarımla şu an üzerinde yaşıyoruz. 3 katlı bir binamız var fakat hazine arazisi olduğu için yıllardır bu acıyı çekiyoruz. Hamdolsun Hasköy Belediyesi tarafından ve valilik işbirliğiyle tapu tahsis işlemleri yapılacak. Son derece memnunuz. Yıllardır çözülmeyen, kangren olmuş bu sorun şu anda yapılan yeni anlaşmayla kısa sürede tapularımıza kavuşacağız. Bu bizi son derece sevince boğdu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yıllardır atalarımızdan kalan topraklarımıza şu anda kavuşmuş bulunuyoruz. Bundan daha büyük mutluluk olamaz bizim için” şeklinde konuştu.

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