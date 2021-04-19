Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer’e ziyaret

– Muş’un Malazgirt Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihi öneme sahip ilçede kültür ve turizm alanında çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Müdire Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e teşekkür ederek, Muş ve Malazgirt ilçesinin ünlü ressamı ve fotoğraf sanatçısı Saruhan Yaman'ın 'Malazgirt Kültür Varlıkları' adlı sanat eserini takdim etti. Sevil Yaman Acaroğlu, "1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile yaptığımız çalışmalar hakkında Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer’e makamında bilgi verdik. Pandemi dolayısı ile bu yıl farklı bir yıl oluyor. Cumhurbaşkanımızın pandemi kuralları ile ilgili açıklamaları doğrultusunda kültür ve turizm adına tüm faaliyetlerimizi ikinci bir emre kadar askıya aldık. Bu konularda kaymakamımıza bilgi verdik. Kültürel, sanatsal ve turizm çalışmalarımıza katkı ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer’e gösterdiği duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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