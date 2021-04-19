Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer’e ziyaret

İHA

Müdür Acaroğlu'ndan Kaymakam Demirer’e ziyaret

– Muş’un Malazgirt Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret etti.
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihi öneme sahip ilçede kültür ve turizm alanında çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Müdire Sevil Yaman Acaroğlu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’e teşekkür ederek, Muş ve Malazgirt ilçesinin ünlü ressamı ve fotoğraf sanatçısı Saruhan Yaman'ın 'Malazgirt Kültür Varlıkları' adlı sanat eserini takdim etti. Sevil Yaman Acaroğlu, "1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile yaptığımız çalışmalar hakkında Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer’e makamında bilgi verdik. Pandemi dolayısı ile bu yıl farklı bir yıl oluyor. Cumhurbaşkanımızın pandemi kuralları ile ilgili açıklamaları doğrultusunda kültür ve turizm adına tüm faaliyetlerimizi ikinci bir emre kadar askıya aldık. Bu konularda kaymakamımıza bilgi verdik. Kültürel, sanatsal ve turizm çalışmalarımıza katkı ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer’e gösterdiği duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasköy’de tapu sorununun çözümü bayram havası oluşturdu
YEREL HABERLER Hasköy’de tapu sorununun çözümü bayram havası ...
Kaymakam İlidi’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi’den esnaf ziyareti
Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlada
İftar ve sahurlarını meralarda, sürülerinin başında yapıyorlar
YEREL HABERLER İftar ve sahurlarını meralarda, sürülerinin başında ...
Muş’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Muş’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
YEREL HABERLER Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Varto Müftülüğüne iki ödül birden
YEREL HABERLER Varto Müftülüğüne iki ödül birden
Varto’da galeri sitesi yer tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Varto’da galeri sitesi yer tespiti yapıldı