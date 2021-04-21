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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te korona virüs denetimi

İHA

Malazgirt’te korona virüs denetimi

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü. İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söylediler.
Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Malazgirt’te salgın sürecini İlçe Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlar olarak başarılı bir şekilde yürüttükleri ifade eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmeliyiz. Bilindiği üzere ülkemizde korona virüs vakaları atmaktadır. Bu Ramazan ayında salgın sürecini kontrol altına almak için hükümetimiz çok önemli kararlar aldı. Bizlerde bu kararları kesinlikle yerine getirmeliyiz. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için rutin denetimlerimizi yapıyoruz. İlçemizde salgın süreci boyunca özveri ile çalışan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe merkezindeki denetime İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Malazgirt Belediyesi ekipleri de katıldı.

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