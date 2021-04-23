Malazgirt’te 23 Nisan kutlaması

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Muş’un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, milli eğitim şube müdürleri ile okul idarecileri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

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