Bulanık'ta 2 bin aileye Ramazan yardımı

Türkiye Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından Muş’un Bulanık ilçesindeki 2 bin aileye Ramazan yardımı yapılmaya başlandı.

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, korona virüs salgını sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ramazan kolilerini beraberindeki muhtar, kanaat önderi ve TÜMBULSEVDER gönülleriyle ev ev dolaşarak kapılarına bırakıyor. Başkan Selahattin Turan, "İftar ve sahur sofralarının bereketlendiği bu mübarek ayda TÜMBULSEVDER ailesi olarak bizler de elimizdeki imkanları paylaşmak istedik. Mahalle muhtarları ve TÜMBULSEVDER’in gönüllüleri, kanaat önderleri yardımıyla Bulanık’ta yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Un, şeker, bakliyat, sıvı yağ gibi temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan paketleri hazırlayarak gönüllerimiz yardımıyla tayin edilen adreslere teslim ettik. Yine merkez mahalle muhtarlarımıza ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaları için gıda kolilerini teslim ettik. Ramazan ayında toplamda 2 bin kolu gıda yardımında bulunacağız” dedi.

TÜMBULSEVDER Bulanık Temsilcisi Kemal Gündüz de, dernek aracılığıyla Bulanık’ta yüzleri güldürmeye devam edeceklerini söyledi.

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