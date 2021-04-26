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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı

İHA

Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu ve Saadet Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Nihat Taşer’in başlattığı kampanya çerçevesinde, korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde tüm ailelere gıda paketleri ev ev dağıtıldı. İçinde pirinç, makarna, sıvı yağ, zeytin, salça, şeker, helva, reçel, çay, kuru fasulye, mercimek ve pekmezden oluşan yardım paketleri, Başkan Abdurrahman Ömeroğlu ve Saadet Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Nihat Taşer öncülüğünde ailelere teslim edildi.
Beldede çalışma başlattıklarını belirten Başkan Ömeroğlu, belediye ve Saadet Partisinin imkânları dâhilinde yardımların devam edeceğini dile getirdi. Ömeroğlu, “Beldemizde virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan halkımız için Saadet Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Nihat Taşer ile birlikte gıda paketleri hazırladık. Beldemizde her vatandaşımıza yönelik gıda yardımlarımız devam ediyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Korona virüsünden dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi için gıda paketleri hazırlayarak, bu zor günlerinde bir nebze bile olsa mutfaklarına katkı yapmak istedik. Bu hazırladığımız gıda paketleri bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını imkânlar doğrultusunda gidermeye çalışıyoruz. Cenabı Allah bu illeti bir an önce ülkemizde bitirir inşallah. Bizler kesinlikle bu zor günlerde evlerimizden çıkmayalım” dedi.

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