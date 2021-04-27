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Muş’tan batı illerine tır ve kamyonlarla çiriş sevkiyatı Çiriş otu Doğu illerinde yaşayanlar için gelir kapısı oldu

İHA

Muş’tan batı illerine tır ve kamyonlarla çiriş sevkiyatı Çiriş otu Doğu illerinde yaşayanlar için gelir kapısı oldu

Muş’un dağlarında doğal olarak yetişen ve vatandaşlar tarafından toplanarak tüccarlara satılan çiriş bitkisi, tır ve kamyonlarla batı illerine gönderiliyor.
Kentin yüksek kesimlerinde yetişen ve birçok yemek çeşidi yapılabilen çiriş bitkisi, vatandaşlar için kısa süreli geçim kaynağı oldu. Köylerden ve kentten çiriş otu toplamaya çıkan yüzlerce aile, Ramazan ayında hem havanın tadını çıkarıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tüccarların satın aldığı çirişler, tır ve kamyon aracılığıyla İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Mersin ve İzmir gibi birçok büyük şehre gönderiliyor.

“Yaklaşık 30 bin insan buradan geçimini sağlıyor”
Yaklaşık 3 aylık süre içerisinde Muş, Bingöl ve Bitlis’ten 150 bin ton çiriş alarak yaklaşık 30 bin insanın ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden tüccar İrfan Diğer, “Bu bitkilerden köylüsü, nakliyecisi, komisyoncusu ve pazarcısına kadar herkes faydalanıyor. Bu bitkiler ilkbaharda vatandaşın geçim kaynağı oluyor. Ancak çok fazla bilinmiyor. Bu bitkiler yaklaşık 30 bin insanın ekmek kapısı haline gelmiştir. İlkbahar mevsimi ile birlikte Muş’un 30 köyünden vatandaş bu bitkileri topluyor. Bingöl’ün 20 köyünden ve Şemdinli’nin 30 köyünden çiriş alıyoruz. 3 ayda yaklaşık 150 bin ton çiriş satıyoruz. Buradan aldığımız bitkileri tırlarla Adana, Bursa, Mersin ve İstanbul gibi büyük şehirlere sevk ediyoruz” dedi.
Tüccarlardan Kemal Baran ise Muş’taki vatandaşlar tarafından dağlık alanlardan toplanan çiriş otunun kilogramını 1,5 liradan satın aldıklarını söyledi. Çirişe özellikle Muşluların yoğun olarak yaşadığı şehirlerden talep olduğunu belirten Baran, sevkiyatı tır ve kamyonlarla sağladıklarını ifade etti.

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