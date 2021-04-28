Muş Ovası kıpkırmızı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Ovası kıpkırmızı

DHA

Muş Ovası kıpkırmızı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Ovası, baharın gelişiyle birlikte açan lalelerle kırmızıya büründü. Yaklaşık 15 günlük ömrü olan laleler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Türkiye´nin en büyük ovalarından Muş Ovası, açan laleler nedeniyle kırmızıya büründü. 15 günlük ömürleri olan laleler, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Soğanlarının toplanması ve taşınması yasak olan laleler, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğasever ve fotoğraf sanatçıları, karlı dağların manzarası eşliğinde lalelerin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise laleler arasında koşmanın mutluluğunu yaşadı.
Açık hava stüdyoya dönüşen lale tarlasında birbirinden güzel fotoğraflar çekilen Oylum Çavdar, "Muş´ta sert ve çetin geçen bir kış mevsimi yaşandı. Kar ne zaman eriyecek derken, Muş Ovası art arda açan lalelerle kıpkırmızıya büründü. Bende ilk defa doğal olarak yetişmiş bir lale tarlası görüyorum. Çok güzel bir duygu, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Fotoğraflar çekiyoruz, fotoğraflar çekiliyoruz. Harika bir duygu ve burası çok güzel" diye konuştu.
Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir ise, "Kırmızı laleler, Muş Ovası´nı bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kırmızıya bürüdü. Biz fotoğraf sanatçıları, ilimizin simgesi olan lalelerimizin fotoğraflarını çekerek, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp, Muş´un tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.
Eşi ve çocuklarıyla birlikte bölgeye gelen Ekrem Bayraktar da, "İlkbahar mevsiminde Muş lalelerinin ömrü 15 gün. Biz de bu günleri kaçırmamak için lale tarlasına gelip gezmek, fotoğraf çekmek istedik. Etraf kıpkırmızı ve çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu manzarayı herkesin görmesini isteriz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-04-28 10:22:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’tan batı illerine tır ve kamyonlarla çiriş sevkiyatı Çiriş otu Doğu illerinde yaşayanlar için gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Muş’tan batı illerine tır ve kamyonlarla çiriş ...
Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
YEREL HABERLER Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı
YEREL HABERLER Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı
Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
YEREL HABERLER Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
Bulanık'ta 2 bin aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Bulanık'ta 2 bin aileye Ramazan yardımı