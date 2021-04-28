Muş´ta ailelerin evlat nöbeti sürüyor



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, PKK´lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker aileleri, evlat nöbetine devam ediyor. Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren ailelere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

PKK´lı teröristler tarafından kaçırılan çocukları için her çarşamba günü HDP Muş binası önünde eylem yapan annelerin bekleyişi sürüyor. Sivil topum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiği Özcan ve Teker aileleri, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor. Terörü lanetleyen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'TürkKürt kardeştir' yazılı pankartlarla çocuklarını istediklerini söyledi. 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganları atan aileler, çocuklarına kavuşana kadar bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti.

15 Temmuz 2016'dan beri haber alamadığı Atilla´ya ulaşmak için HDP binası önünde nöbetini sürdüren Şahinaz Özcan, çocuğu gelene kadar eylemine devam edeceğini vurguladı.

HDP´nin, kardeşini götürüp, PKK´ya teslim ettiğini söyleyen Ümit Özcan ise "Kardeşime buradan sesleniyorum. Eğer beni duyuyorsan, görüyorsan; kaç, gel, teslim ol. HDP sizi satmış, bunların Kürt davasıyla alakası yok. Bunlar anca Kürtleri ağlatmıştır, eziyet etmiştir" diye konuştu.

2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed için evlat nöbetini sürdüren Gülbahar Teker de eylemine kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Teker, "Muhammed, oğlum; çık, gel, teslim ol. Ceza yok, hiçbir şey yok. Gel, ben hastayım, kardeşin Cuma hasta. Gel, teslim ol; yeter 8 yıl oldu. Senin peşinden gelmekten artık hasta oldum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-04-28 15:21:52



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