Yabancı uyruklu kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu Devletten kadın girişimciye tatlı destek

Muş’a 8 yıl önce yerleşen Azerbaycan uyruklu 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Nazila Yıldız, devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem işinin patronu hem de ustası oldu.

9 yıl önce Türkiye’ye gelen Nazila Yıldız, eşi ve çocuklarıyla birlikte 1 yıl Elazığ’da yaşadıktan sonra Muş’a yerleşti. Burada kendi işini kurmaya karar veren Yıldız, KOSGEB’e şekerleme üretimi yapmak için müracaatta bulundu. Projesi onaylanan Nazila Yıldız, 8 aydır cevizli sucuk üretimi de yaparak günde yaklaşık 300 kilogram ürün elde ediyor. Yıldız, satışları kent merkezi, ilçe ve çevre illere yapıyor.



“Devlet desteği olmasaydı bu işi biraz zor yapardık”

Muş’ta KOSGEB desteğiyle bu işletmeyi açtığını ifade eden Nazila Yıldız, cevizli sucuk (Şaran, şöbek) üretiminin daha önce Muş’ta yapılmadığını söyledi. Eşiyle birlikte Malatya’da bu iş üzerinde biraz araştırma yaptıklarını belirten Yıldız, “Bu işi öğrendik. Daha önce usta arayışına girdik ama Doğu’da usta bulmak çok zor. Ondan dolayı hem kendi işimin patronu hem de kendi işimin ustası oldum. Kendim işi öğrendim ve işin başına geçtim. Ürünlerimiz tamamen doğal ve pekmezi de kendimiz üretiyoruz. Glikoz veya başka bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Şaran, Şöbek ve çikolata üretimimiz var. Daha çok ürünlerimizi Muş merkez ve ilçelere gönderiyoruz. Çevre illerinde bazı ilçelerine sevkiyatımız oluyor. 8 aydır burada üretime başladık ve kendimizi Muş’a tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.



“Devlet desteği olmasaydı bu işi biraz zor yapardık”

Devlet desteği sağlanmaması durumunda tesisi kuramayacağını vurgulayan Yıldız, “KOSGEB bize bu konuda çok büyük destekçi oldu. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bir yabancı olarak farklı bir ülkede yaşamak biraz zor ama sonuçta eşim burada, çocuklarım burada alıştık artık 8 yıldır Muş’tayız. İşimizi severek yapıyoruz. Umarım işimizi büyütür ve sektörde devam ederiz. Bir kadın girişimci olarak işin başında durmak zor değil. Umarım Muş’ta bu sektörde bizi destekler ve kadın girişimci olarak yanımızda dururlar. Günde yaklaşık 300 kilogram ürün üretiyoruz, aylık olarak da yaklaşık 45 ton satışımız oluyor. İşletmeyi biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz. Bu sene çikolata ürünü denemek için çalışma başlattık. Seneye tamamen şaran, şöbek, çikolata, kurutulmuş meyve ve kurutulmuş meyvenin çikolata kaplı halini çıkarmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bana çok güzel örnek oluyor”

7 aydır işletmede çalıştığını ifade eden işçilerden İnci Sönmez ise “Kadın bir patronla çalışmak erkek bir patronla çalışmaktan daha güzel, daha bir anlaşma içerisinde oluyoruz. Kadınlar olarak birbirimizi anlıyoruz. Daha fazla kadın patronların öne çıkmasını istiyorum. Bana çok güzel örnek oluyor. Ben de kendi işimin patronu olmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak çok güzel bir şey olur” diye konuştu.

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