Muş’ta 17 günlük tam kapanma dönemi başladı

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Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma dönemi başladı.

Kentte saatlerin 19.00’u göstermesiyle vatandaşlar evlerine çekildi. Ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da tam kapanmayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor. 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemi, 17 Mayıs sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek.

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