Bulanık'ta tam kapanma

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma Muş’un Bulanık ilçesinde de başladı.

Bulanık’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu. Bulanık ilçesinde dün başlatılan tam kapanmayla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri zırhlı araçlardan anons yaparak, kurallara uyulması çağrısında bulunuyor.

Vatandaşların kurallara riayet ettiği görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.