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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta tam kapanma

İHA

Bulanık'ta tam kapanma

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma Muş’un Bulanık ilçesinde de başladı.
Bulanık’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu. Bulanık ilçesinde dün başlatılan tam kapanmayla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri zırhlı araçlardan anons yaparak, kurallara uyulması çağrısında bulunuyor.
Vatandaşların kurallara riayet ettiği görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor.

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