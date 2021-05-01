Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları fidan dikerek stres attı



Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde devlet hastanesinde görevli 60 sağlık çalışanı, salgın döneminde stres atmak için hastane bahçesinde 60 meyve fidanını toprakla buluşturdu. Hastanenin başhekimi Dr. Işıl Işık, "Hem motive olmak hem de hastane bahçemizi güzelleştirmek için kolları sıvadık" dedi.

Varto Devlet Hastanesi'nde çalışan 60 sağlık çalışanı tam kapanma öncesi motive olmak için elma, erik, kayısı, ceviz ve şeftali gibi meyve fidanlarını hastanenin bahçesine dikti. Pandemi döneminde motivasyonu arttırmak için fidan dikme etkinliği yaptıklarını söyleyen Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Işıl Işık, "Bugün hastane çalışanlarımızla birlikte fidan dikme projesi gerçekleştirdik. Pandemi döneminde hem motive olmak hem de hastane bahçemizi güzelleştirmek için elma, erik, kayısı, şeftali ve ceviz olmak üzere toplamda 60 fidan diktik. Hastane bahçemizin güzelleşmesi, hastaların, personellerin ve bir sonraki kuşağa iz bırakma anlamında çok kıymetli. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hastane çalışanları ise diktikleri fidanlara özenle bakacaklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK

2021-05-01 13:18:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.