Muş’ta çoban sıkıntısı Sürü sahipleri 7 bin lira maaşla çoban bulamamaktan yakınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta çoban sıkıntısı Sürü sahipleri 7 bin lira maaşla çoban bulamamaktan yakınıyor

İHA

Muş’ta çoban sıkıntısı Sürü sahipleri 7 bin lira maaşla çoban bulamamaktan yakınıyor

1 milyon 200 bin küçükbaş ve 350 bin civarın da büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın önemli kentlerinden olan Muş’ta, besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.
Muş’ta, zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasını iple çeken besiciler, bahar mevsiminin gelmesiyle bu kez çoban bulamamaktan yakınıyor. Yüksek maliyetlere rağmen çoban bulamayan yetiştiriciler, koyunlarına kendileri bakmak zorunda kalıyor.
Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılık yapan yetiştiricilerden Ersin Tuncer, dört gözle baharı beklerken bu sefer çoban bulma sıkıntısı yaşadığını söyledi. Bir çobanın yemeği, sigarası, telefonu, peyniri, yünü ile kendilerine maliyetinin 67 bin TL’yi bulduğunu ifade eden Tuncer, “Buna rağmen gelip çalışmıyorlar. Genelde çobanlarımızı Batman, Siirt, Şırnak illerinden tutuyoruz. Kentteki çobanlar hayvanlarımıza iyi bakmadığı için tercih etmiyoruz. Bizde göçerleri tercih ediyoruz. Şu anda çobanımız yok çünkü çoban bulamıyoruz ve bulduğumuz çoban maliyeti de çok fazla olduğu için koyunlarımıza kendimiz bakıyoruz” dedi.
Besicilik yapan Kadri Aslan da çobanların 67 bin lira para istediğini belirterek, “Çoban bulamıyoruz. Her sene Şırnak, Silopi, Batman gibi yerlerden çoban geliyordu. Çobanım olmadığı için şu anda hayvanlarıma kendim bakıyorum. 300 ile 350 arasında koyunum var. Sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım ise kentin özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe sayısal olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Muş’ta, küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 200 bin civarında olduğunu kaydeden Salkım, “Muş ili olarak 45 ay boyunca hayvanlarımız kar üstünde besleniyor. Bu büyük bir maliyettir. Yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz baharın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Bahar gelince bu kez farklı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Çoban bulmakta çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Yetiştiricilerimiz çobanları Siirt, Batman, Mardin bölgelerinden zor temin edebiliyorlar. Bunun yanında Afgan çobanlarını dahi tercih ediyorlar. Özellikle Afgan çobanlarının önü açılırsa biz hayvancılık sektörü olarak daha iyi bir hizmet verebiliriz. Çünkü Afgan çobanların hem maliyetleri düşük, hem de işlerini daha iyi yapabiliyorlar. Bunun çözüm noktası devlet büyüklerimizin Afgan çobanları bu ülkede istihdam etmeleridir” diye konuştu.

“Bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor”
Bir yerli çobanın sadece aylık maaşı olmadığını aktaran Salkım, “Bunun konaklaması var, telefonu var, peyniri var ve bazı bölgelerde yünü bile var. Ortalama olarak bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor. Bir çobanın bakabildiği sürü sayısı en fazla 500 koyundur. 7 bin TL’ye yakın bir maliyet söz konusudur ama bu da büyük bir rakamdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt’te yeni yol açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Malazgirt’te yeni yol açma çalışmaları devam ediyor
Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları fidan dikerek stres attı
YEREL HABERLER Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları fidan ...
Muş’ta jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
YEREL HABERLER Muş’ta jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
Bulanık'ta tam kapanma
YEREL HABERLER Bulanık'ta tam kapanma
Malazgirt’te sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Malazgirt’te sokaklar boş kaldı
Muş’ta tam kapanma sessizliği
YEREL HABERLER Muş’ta tam kapanma sessizliği
Varto’da tam kapanma
YEREL HABERLER Varto’da tam kapanma
Sağlık çalışanlarından fidan dikimi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından fidan dikimi
Muş’ta 17 günlük tam kapanma dönemi başladı
YEREL HABERLER Muş’ta 17 günlük tam kapanma dönemi başladı
VEDAŞ aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER VEDAŞ aydınlatma çalışmalarına devam ediyor
Yabancı uyruklu kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu Devletten kadın girişimciye tatlı destek
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadın girişimci devlet desteğiyle ...