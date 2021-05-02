Muş Ovası'nda lale güzelliği

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Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)Muş Ovası, çiçek açan lalelerle kırmızıya büründü.

Türkiye´nin en büyük ovalarından Muş Ovası, çiçek açan lalelerle eşsiz bir görünüme kavuştu. Kırmızı mızraksı bir yapıya sahip olan ve 15 günlük ömürleri olan laleler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral

2021-05-02 09:20:04



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