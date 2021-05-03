Muş’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Muş’ta polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri de tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğünce 28 Nisan 2021 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 2 kalaşnikof şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 5 adet 7,62x39 mm silah fişeği, 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 yivsiz av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği ile 1 kütüklüğün ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıstan birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve bir kişinin ise tutuklandığı kaydedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.