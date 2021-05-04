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Muş Ovası'nda piyano resitali

DHA

Muş Ovası'nda piyano resitali


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Bager Çalışçı, lalelerin kırmızıya bürüdüğü Muş Ovası'nda piyanoyla konser verdi. Başta Beethoven olmak üzere birçok sanatçısının eserini çalan Bager, konserini koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.
Absolut (kusursuz) kulağa sahip, doğuştan görme engelli Bager Calışçı, hayallerinin peşinden koşuyor. Daha önce bir köyde çocuklara piyanoyla konser veren Bager, burslu olarak eğitim gördüğü Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü'nün desteğiyle açan lalelerle kırmızıya bürünen Muş Ovası´nda piyano çalma hayalini gerçekleştirdi. Bager, konserini, koronavirüs ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.
'EVDE KALIN' ÇAĞRISI
Piyano üzerinde aynı anda basılan 6 notayı ayırt edebilen ve dinlediği her müziği piyanoya uyarlayabilen Bager Çalışçı, "En büyük hayalim; Muş Ovası´ndaki laleler arasında piyano çalmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Çaldığım eserleri sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye ediyorum. Buradan da herkese sesleniyorum; lütfen evde kalın, sağlıklı kalın" diye konuştu.
Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucusu Serdal Arslan ise, "Bager´in Muş Ovası´nda, lale tarlası içerisinde piyano çalma hayali vardı. Bizler de Bager´in bu hayaline ortak olmak istedik. Bu sevinci beraber yaşamak istedik. Bager, bugün ki piyano resitalini sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye etti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-05-04 09:33:13

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