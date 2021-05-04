Kayınpederinin sokağa attığı gelin ve çocuklarına Malazgirt halkı yardım eli uzattı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kayınpederi tarafından sokağa atılan Hamile Güler Atlı ve 4 çocuğuna Muş'un Malazgirt halkı sahip çıktı.

Diyarbakırlı olan eşi Ercan Atlı ile birlikte Boğazlıyan ilçesinde çobanlık yapan kayınpederinin yanına yerleşen Güler Atlı ve çocukları dışarı atıldı. Karnındaki bebeğini Malazgirt ilçesinde dünyaya getiren Güler Atlı ve eşi Ercan Atlı için Saltukgazi Mahallesi sakinleri seferber oldu. Hayırseverler tarafından temin edilen bir eve yerleştirilen aileye komşular da sahip çıktı. Ailenin yaşadıklarını sosyal medya hesaplarında paylaşan Deva Partisi İlçe Başkanı Öner Ergün ile irtibata geçen hayırsever öğretmen Sibel Kaplan, kendi imkânlarıyla altıkları ev eşyalarını aileye teslim etti.

4 çocuğu ve eşi ile yaşadıklarını anlatan Güler Atlı, "Allah tüm hayırseverlerden razı olsun. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden geldim. Kayınbabam bizi kovdu. Ben de 3 çocuğum ve karnımdaki bebeğimle köye babamın evine geldim. Babamın evinde doğum yaptıktan sonra buraya geldik. Havalar çok soğuktu, beton zeminde yattık. Bizi gören komşular yardım etti. Halı falan verdiler. Allah razı olsun Öner Ergün başkanın sayesinde Sibel Hoca bize eşya getirdi. Çocuklarıma yatak, baza, battaniye, dolap, hali, çocuk bezi, gıda yardımı ve nakdi yardım getirdi. Öner başkan ise buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ocak, tüp, çocuklarıma ayakkabı, elbise ve gıda kolisi getirdi” dedi.

Sosyal medyada ailenin dramına tanık olan Öğretmen Sibel Kaplan ise hemen harekete geçtiğini belirterek, “Sosyal medyada gezinirken Öner Ergün’ün sosyal medya hesabından bu ailenin yaşadıklarına şahit oldum. Öner Ergün vasıtası ile bu mağdur ailemizle iletişime geçtik. Aileyi ziyaret ettiğimde ihtiyaç sahibi olduklarını gördüm, elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Herkesi bu ailemize yardıma davet ediyorum. Sağ olsun devletimizde elinden geldiğince yardım yapmakta, tabi bizde bu yardımlara katkı sağlamak için bir şeyler yaparak elimizi taşın altına koymalıyız” ifadelerini kullandı.

Ailenin durumunu sosyal medya hesabında paylaşan Öner Ergün de, “Ailemize yapılan yardımlar yetersiz yetkililerden destek bekliyoruz. Yaptığımız paylaşım sonrası hayırseverler ailemize sahip çıktı. Herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medya hesabımda ailenin dramına tanık olan Sibel Hoca sağ olsun ailenin birçok ihtiyacını karşıladı. Temennimiz odur Sibel Hoca gibi duyarlı vatandaşlarımızın ailenin diğer eksikliklerini gidermesidir. Kızımız acilen dudağından ameliyat olması lazım. Televizyon lazım. Şimdiden duyarlı olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Ailenin en büyük kızı olan 8 yaşındaki Rabia Atlı da dudağındaki kistten kurtulmak istediğini söyledi.

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