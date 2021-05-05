53 yıldır okuduğu gazeteleri arşivliyor Evinin bir odasını okuduğu gazeteler için kullanıyor

Muş’un Varto ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Nazım Uzunboylu, 1968 yılından bu yana okuduğu yaklaşık 500 bine yakın gazete ve dergiyi evinin bir odasında arşive dönüştürdü.

Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde ikamet eden Nazım Uzunboylu, 53 yıldır okuduğu gazeteleri özenle saklıyor. 16 yaşında gazete okumaya başlayarak ülkenin gündemini takip etmeye çalışan Uzunboylu, ilçede gazete satışı olmadığı için siparişlerini Muş’tan getirtiyordu. 1966 depremi nedeniyle Ankara Gölbaşı Ortaokulunda yatılı olarak eğitim gördüğünü anlatan Nazım Uzunboylu, köyüne geri döndüğünde lise eğitimini Muş Lisesinde tamamladığını söyledi.



“Bende olan arşiv hiçbir yerde yoktur”

1968’den bu yana hiç ara vermeden gazete okuduğunu ve arşiv yaparak biriktirdiğini kaydeden Uzunboylu, “Ülkenin sorunlarından, gündeminden habersiz kalmadım. O zamanlar Varto’da gazete satılmıyordu ve bende gazetelerimi Muş’tan temin ediyordum. 53 yıldır gazete ve dergi biriktiriyorum. Okuyorum ve bugüne kadar hiç ara vermedim. Bende olan arşiv hiçbir yerde yoktur. Herkes gelip burada siyasi konular olsun, kazalar olsun araştırıp buluyorlar. Benim evim 24 gözden ibarettir. Evimin 30 metrekarelik bir odasını sadece gazete ve dergi arşivi için kullanıyorum. Arşivimde yaklaşık 500 bine yakın gazete ve dergi var” dedi.

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