Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

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Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 160,71 gram sentetik uyuşturucu, 4,85 gram eroin, 5,5 gram esrar, 2,95 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatı, 132 kilogram kıyılmış tütün, gümrük kaçağı 2 kilogram nargile tütünü, 2 bin makaron, 13 bin 500 sigara filtresi ile 10 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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