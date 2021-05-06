Muş’ta sağlıksız peynir üreten 2 ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Muş’un Varto ilçesinde ekipler tarafından yapılan denetimde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan sağlıksız peynir ile süt ürünleri ürettiği tespit edilen 2 iş yeri mühürlendi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte Varto Gımgım Mahallesinde yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan peynir, süt ürünleri üretimi, mandıra faaliyeti ve aydınlatma ile havalandırması yetersiz, hijyen ve temizlik kurallarına uyulmayan 2 iş yerinin tespit edilerek mühürlendiği belirtildi. Ayrıca iş yerlerindeki işçilerin maske, bone, önlük ve eldiven de takmadıkları tespit edilerek 4 bin 500 TL idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.