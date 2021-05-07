Kaymakam Demirer’den sanayi esnafına ziyaret

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, tam kapanma döneminde üretime devam eden küçük sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Malazgirt Küçük Sanayi Sitesi’ne gelen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Cihat Usta tarafından karşılandı. Tam kapanma döneminde üretime devam eden esnafı ziyarette konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “Bu süreçte devletimiz üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için büyük bir hassasiyet göstermektedir. Sizlerin de bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan hükümetimiz, ülkemiz genelinde 29 Nisan17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam zamanlı olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar vermiştir. Bu konunun detayları ise İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge ile belirlenmiştir. Bu süreçte devletimiz üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için büyük bir hassasiyet göstermekte ve gerekli kolaylıkları sağlamaktadır. Bizde ilçemizde öncü sektörlerin temsilcileri olan sizleri dinlemek, varsa sürece ilişkin görüş ve önerilerinizi almak için belediye başkanımız ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu dönemde üretimin, sanayinin, tarımsal faaliyetlerin devam etmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızca belirlenen sektörlerde çalışan kişiler izin belgeleriyle belirlenen güzergâhlarda olmak kaydıyla muafiyete tabi olacaklardır. Ayrıca sizlerin bu konudaki önerilerinizi de genelge çerçevesinde değerlendireceğiz. Hepinize sürece verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Malazgirt Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Cihat Usta ve sanayi esnafı ise Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Altın’ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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