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Tokyo'da Türkiye´yi temsil edecek sporcular adına fidan diktiler

DHA

Tokyo'da Türkiye´yi temsil edecek sporcular adına fidan diktiler


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ´ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı sporcular, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarına katılacak 71 milli sporcu adına fidan dikti.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarında kota hakkı elde ederek Türkiye'yi temsil edecek 71 sporcu için fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Muşlu sporcular ile kurum personelinin katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Sporcular, diktikleri fidanların üzerine de Tokyo'ya gidecek sporcuların isimlerini verdi. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarında ülkemiz ciddi anlamda kota hakkı elde etti. Sporcularımız ve personellerimizle birlikte olimpiyat barajını geçerek kota elde eden sporcularımıza hem moral, hem jest olsun diye her biri adına fidanlar diktik. Bütün sporcularımız hem dualarıyla, hem hissiyatlarıyla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarında ülkemizi gururla temsil edecek sporcularımıza duacı ve onların yanında. Gençlik ve Spor Muş il müdürlüğü olarak bütün sporcularımıza müsabakalarında, yarışmalarında başarılar diliyoruz. Vefat eden federasyon başkanlarımız vardı. Hepsine Allah´tan rahmet diliyoruz, sporcularımız da vardı onlara da Allah´tan rahmet diliyoruz. Her biri adına birer fidan dikerek, onların ismini de yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.
 Milli Sporcu Derya Kunur ise, "Muş ilinde sporcu arkadaşlarımızla birlikte Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarında kota alan arkadaşlarımız için fidan dikimi gerçekleştirdik. Kendilerine başarılar dilerim" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-05-09 09:09:38

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