Denetime çıkan fahri av müfettişi, ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi



Asena TUTAR/BULANIK (Muş), (DHA)MUŞ'un Bulanık ilçesinde Bilican Dağları'na av denetimine çıkan fahri av müfettişi Adem Şamiloğlu, kış uykusundan uyanan ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi.

Avcılar ve Doğa Severler Derneği Başkanı ve fahri av müfettişi Adem Şamiloğlu, arkadaşıyla birlikte denetim yapmak için Bulanık ilçesindeki Bilican Dağları'na çıktı. Şamiloğlu burada, kış uykusundan uyanan ayı ve 3 yavrusuyla karşılaştı. Ayı ve yavrularını cep telefonuyla görüntüleyen Şamiloğlu, oturduğu yerden kalkan arkadaşını da korkutmaması için uyardı. Bir süre Şamiloğlu ve arkadaşlarına doğru yürüyen ayı ve yavruları daha sonra dağa doğru koşmaya başladı.

Doğa ile iç içe olduğunu belirten Adem Şamiloğlu, "Bu aylarda nesli tükenmekte olan birçok hayvan ortaya çıkıyor. Ben de yine denetime çıkmıştım. Bilican dağlarında gezinirken kış uykusundan uyanan ayı ve 3 yavrusunu gördüm. Tabii önce şaşırdım ve heyecanla telefonuma sarıldım, onları kaydettim. Genellikle doğaya kuşlar için yem bırakıyoruz ama yabani hayvanlar için de alternatif bir şeyler bırakamıyoruz. Genellikle kış uykusundan uyanan hayvanlar yavrularını doyurmak için de olsa şehre kadar inebiliyorlar. Her canlı da kendi nasibinin peşine düşüyor. Ayılara denk geldiğim için ne kadar endişelensem de mutlu oldum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Bulanık Asena TUTAR

2021-05-11 11:51:02



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