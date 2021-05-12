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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet gençliği gönüllere dokunmaya devam ediyor

İHA

Diyanet gençliği gönüllere dokunmaya devam ediyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan imamların ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla destek olabilmek için aralarında kurdukları Malazgirt Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtarak gönüllere dokundu.
Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki yetim ve engelli bireylere bayramlık ayakkabı dağıtarak gönüllere dokunmaya devam eden Malazgirt Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri, vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Malazgirt Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü Başkanı İmam Fetullah Koçu, Ramazan ayında yetim, engelli bireylere ulaşmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ettiklerini söyledi. Koçu, “Ramazan ayı içerisinde hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile gıda alışveriş kartı ve bunun gibi yardımlarda bulunduk. Ramazan Bayramı öncesinde Peygamber Efendimizin hadisinden ‘bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır’ buyurmuştur. Biz de Malazgirt Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak yetim ve engelli çocuklarımızı sevindirmek maksadı ile ayakkabı hediyesinde bulunduk. Ramazan Bayramı’ndan sonra bu ve benzeri yardımlarımıza Allah'ın izniyle devam edeceğiz” dedi

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