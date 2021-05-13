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Muş'un dağlarında Romanya hazırlığı

DHA

Muş'un dağlarında Romanya hazırlığı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-TÜRKİYE Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3´üncü olunca milli takıma seçilen Berfin Barışer (20), 15 Mayıs´ta Romanya´da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası´na Muş'un dağlarında hazırlanıyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası´nda 3'üncü olan Berfin Barışer, milli takım formasıyla 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacak. Malazgirt ilçesinde yaşamını sürdüren Saliha ve Mehmet çiftinin 8 çocuğundan biri olan Berfin, antrenmanlarında günde 30 kilometre koşup, 2 bini rakımı aşkın dağlara tırmanıyor. Tamamen doğal ortamda, koyun ve kuzuların içinde antrenmanlarını kesintisiz şekilde sürdüren Berfin, sporcu arkadaşlarıyla bir yandan da çobanlara yardımcı oluyor. Antrenman sırasında hayvan sürülerinin önünün çevrilmesine yardımcı olan Berfin, zaman zaman kucakladığı kuzuları da severek, moralini üst seviyede tutuyor. Özellikle kentin dik yamaçlı dağlarında zorluklara göğüs geren Berfin, başarılı performans sergiliyor. Berfin, Romanya'da ay yıldızlı Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.
Antrenörü Özkan Yurtdaş´ın gözetiminde hummalı şekilde antrenmanlarını sürdüren Berfin, 10 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğini belirtti. Özellikle dağ sporunu tercih ettiğini söyleyen Berfin, "En son yaptığım başarı Türkiye şampiyonası ve Balkan 2'nciliğidir. Şu anda da 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası´na katılacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Sonraki hedeflerim ise dünya dağ şampiyonasına katılmak ve orada da aynı şekilde ülkemi en iyi şekilde temsil edip, dağ şampiyonu olmak istiyorum. Umarım yapabilirim, başarabilirim" dedi.
'EN İYİ ŞEKİLDE ANTRENMANLARIMIZI YAPIYORUZ'
Antrenmanlarının doğal ortamda geçtiğini anlatan Berfin, "Çobanlar bizden koyunların önünü çevirmemizi istiyor, bizler de antrenman sırasında koyunların önünü çeviriyoruz. Çok iyi geçiyor antrenmanlarımız. Sürekli dağlardayız. Doğal ortamlarda gidip, geliyoruz. Yapabildiğimiz kadar en iyi şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.
HEDEF, DÜNYA DAĞ ŞAMPİYONASI
Berfin´in antrenörü Özkan Yurtdaş ise, "Sporcularımızla birçok başarı elde ettik. Bu başarıların en sonuncusu, Berfin´in Balkan Dağ Şampiyonası´nda milli takıma seçilmesidir. 15 Mayıs´ta Romanya´da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası´nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gayrette bulunuyoruz. Antrenmanlarımızı dağlarda gerçekleştiriyoruz. Bunun ardından hedefimiz ise, dünya dağ şampiyonasına hazırlanmak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-05-13 11:47:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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