(ÖZEL) Muş'un dağlarında Romanya hazırlığı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3'üncü olunca milli takıma seçilen Berfin Barışer (20), 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na Muş'un dağlarında hazırlanıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3'üncü olan Berfin Barışer, milli takım formasıyla 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacak. Malazgirt ilçesinde yaşam sürdüren Saliha ve Mehmet çiftinin 8 çocuğundan biri olan Berfin, antrenmanlarında günde 30 kilometre koşup, 2 bini aşkın yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor. Tamamen doğal ortamda, koyun ve kuzuların içinde antrenmanlarını kesintisiz şekilde sürdüren Berfin, sporcu arkadaşlarıyla bir yandan da çobanlara yardımcı oluyor. Antrenman sırasında hayvan sürülerinin önünün çevrilmesine yardımcı olan Berfin, zaman zaman kucakladığı kuzuları severek, moralini üst seviyede tutuyor. Özellikle kentin dik yamaçlı dağlarında zorluklara göğüs geren Berfin, başarılı performans sergiliyor. Berfin, Romanya'da Ay-Yıldızlı Türk Bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

BERFİN, ROMANYA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Antrenörü Özkan Yurtdaş'ın gözetiminde hummalı şekilde antrenmanlarını sürdüren Berfin, 10 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğini belirtti. Özellikle dağ sporunu tercih ettiğini söyleyen Berfin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "En son yaptığım başarı Türkiye şampiyonası ve Balkan 2'nciliği. Şu anda da 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Sonraki hedeflerim ise dünya dağ şampiyonasına katılmak ve orada da aynı şekilde ülkemi en iyi şekilde temsil edip, dağ şampiyonu olmak istiyorum. Umarım yapabilirim, başarabilirim" dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE ANTRENMANLARIMIZI YAPIYORUZ'

Antrenmanlarının doğal ortamda geçtiğini anlatan Berfin, "Çobanlar bizden koyunların önünü çevirmemizi istiyor, bizler de antrenman sırasında koyunların önünü çeviriyoruz. Çok iyi geçiyor antrenmanlarımız. Sürekli dağlardayız. Doğal ortamlarda gidip, geliyoruz. Yapabildiğimiz kadar en iyi şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

HEDEF, DÜNYA DAĞ ŞAMPİYONASI

Berfin'in antrenörü Özkan Yurtdaş ise "Sporcularımızla birçok başarı elde ettik. Bu başarıların en sonuncusu, Berfin'in Balkan Dağ Şampiyonası'nda milli takıma seçilmesidir. 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gayrette bulunuyoruz. Antrenmanlarımızı dağlarda gerçekleştiriyoruz. Bunun ardından hedefimiz ise, dünya dağ şampiyonasına hazırlanmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Berfin Barışer, antrenörü ve iki sporcudan detay

-Muhabir Muhammed Sami Maral Anonsu

-Berfin ve iki sporcunun antrenmanlarından detaylar

-Berfin'in koyunlar içerisinde koşusundan detaylar

-Berfin Barışer'in açıklamaları

-Antrenör Özkan Yurtdaş'ın açıklamaları

-Berfin'in koyunlar içerisinde koşmasından detaylar

-Berfin'in koyun sevmesinden detaylar DHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-05-13 11:50:49



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